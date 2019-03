Der er masser af interesse for at se et tophold i en lille hal. Sportsligt var der ingen overraskelse. Storfavoritterne vandt sikkert.

Ølgod: Tirsdag var det mægtige Skanderborg fra toppen af ligaen, der skulle møde holdet fra jyllandsserien, Tistrup-Hodde/CØ-05 i Santander Cup, det vi måske bedre kender som pokalturneringen. Det skete i Ølgod Hallerne, og befolkningen i Tistrup/Ølgod-området kvitterede ved at møde talstærkt frem. Der blev opfordret til at give plads ved dørene, så de mange tilskuere kunne være i hallen. - Det er da en kæmpe oplevelse, sagde Winnie Hansen, 33 år og medlem af håndboldudvalget i CØ-05 - en af klubberne bag holdet - før kampen. Hun mente, at resultatet var givet på forhånd, men hun syntes, det var skønt, at så mange tog i hallen for at se kampen mod ligaholdet. - Det er da også noget, at de unge spillere kan se, hvad man kan nå, siger Winnie Hansen.

Jonas Nielsen på ni år var blandt de mange tilskuere. Så mange er der sjældent til håndbold i Ølgod. Foto: Morten Nielsen

Gratis entré Der var gratis entré, så det er ikke en kamp, som Ølgod Hallerne spinder guld på. - Men vi har da haft sponsorspisning, så vi har da tjent lidt på kampen, siger halinspektør John Aaboe. Han var ikke helt klar over, hvor mange tilskuere der var i hallen, men måske omkring 400. Der var i hvert fald fyldt. - Det er noget flere, end når holdet spiller i jyllandsserien. Så kommer der vel cirka 100, siger John Aaboe. Blandt andre skulle familien Møller se kampen. Det er Allan og Kitti Møller med datteren Andrea på syv år. De skal især se Frederik, Andreas storebror, der spiller på holdet. Familien følger også kampene i jyllandsserien, hvor holdet er kommet rigtig godt fra start. Men selv om Andrea efterhånden har set mange håndboldkampe, så er hun ikke i tvivl: - Jeg vil spille fodbold, siger hun uimponeret før den store kamp. Rigtig spændende blev kampen ikke sportsligt. Skanderborg vandt 17-39 efter en pausestilling 6-20 - helt som forventet. Men en oplevelse i Ølgod Hallerne blev det.

Winnie Hansen fra håndboldudvalget havde forventet et stort nederlag, men at få et ligahold på besøg er alligevel en fest. Foto: Morten Nielsen

Familien Møller på plads. De skulle se søn og bror Frederik spille mod et af de højst rangerende hold i Danmark, Skanderborg. Det er Kitti, Andrea og Allan. Foto: Morten Nielsen

Her er jyllandsserieholdet før kampen. Foto: Morten Nielsen

Træner Claus Strandgaard havde på forhånd sagt, at kampen var en oplevelse, men at holdet skal koncentrere sig om jyllandsserien. Foto: Morten Nielsen

Halinspektør John Aaboe tog kampen som en stor oplevelse. Men nogen guldgrube er den ikke. Foto: Morten Nielsen