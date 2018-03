Pludselig kastede de alle sikkerhedsliner og sprang ud på dybt vand

Danmark har kun to indendørs klatreparker. Den anden er på Refshaleøen i København.En klatretur er 2,5 timer med instruktion. Alle er i sikkerhedsliner under al klatring. Åbnede den 12. maj sidste år. 2300 gæster i 2017. Budgetterer med 6500 i år. Familien har lejet hele den stort anlagte NGA Hestepraksis. Det vil sige, at den har 320 kvadratmeter kontor med udsigt, og den tidligere hestestald til leje. NGA Hestepraksis åbnede under dyrlæge Niels Guss Andersen i 2007. Og gik konkurs i 2008. Sidste år var Junglefun ikke med i turistbrochurerne, der ligger i sommerhusene, hver gang nye gæster kommer til. Det er klatreparken i år, og det forventer ejerne sig meget af.

Alt på ét bræt

Da de sidste år solgte hjemmet på Sletten var der en million i overskud, og hver en krone er sat i Junglefun, deres indendørs klatrepark i Oksbøl, hvor alene de fem klatrebaner har kostet to millioner kroner. I øvrigt halv pris, fordi Michael Lauridsen har bygget det hele selv.

- Vi kom ud af 2017 med underskud, men det var helt forventet. I år regner vi med overskud, siger han.

Indtil klatreparken slog benene væk under dem, var Linda dagplejer og han var ansat ved Force Technology i Vejen. Hans speciale var netop at syne og godkende forlystelsesparker, og det var i den sammenhæng, han for tre år siden for første gang havde Linda med på klatretur i en park i Kolding.

- Jeg ved ikke selv, hvordan vi turde. Siden vi besluttede os, har vi haft så travlt, og hele tiden haft nye projekter, så vi har slet ikke haft tid til at se tilbage, siger hun.

Om ganske kort tid, såsnart de har de sidste godkendelser, flytter familien ind i den lejlighed, den har bygget ovenpå en del af lokalerne ved Junglefun. Med vinyl på gulvene, klinisk renset for hygge og med udsigt til industrikvarteret i Oksbøl.

- Jeg savner ikke vores have. Jeg har aldrig været havemenneske, og her skal det bare være praktisk, siger hun.

- Faktisk er her enormt roligt, og vi nyder roen, selvom det lyder helt vildt i et industrikvarter, siger han.

Bolig til dem selv og sønnerne Rasmus og Robin er et sats. Sådan at forstå at de lejer sig ind i dét, der i 2007 åbnede som NGA Hestepraksis, med dyrlægeklinik, ridehal, operationsstuer, alt - og gik konkurs kun et år efter.

Vi lejer med forkøbsret. Vi har aftalt en fast pris, hvis vi køber indenfor tre år, siger Michael Lauridsen.