8. klasserne fra Ansager, Agerbæk og Næsbjerg skole har været forsøgskaniner i en ny måde at tænke skolepraktik. Det blev til to dage på den gamle måde, med elever i selvvalgt praktik - en fælles dag med virksomhedsbesøg på Nobia, Blaaholm og Kvist Industries - og til sidst to dage, hvor eleverne i fællesskab skulle løse opgaver fra virksomhederne.