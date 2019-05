Plejehjem og handicapboliger: To store byggerier i Ølgod kan snart gå i gang

Ølgod: Snart går to byggerier til en samlet værdi af cirka 110 millioner kroner i gang i Ølgod. Udvalget for Social og Sundhed har nemlig godkendt Skema A til de to byggerier. Det er her, at politikerne godkender, hvad et byggeri cirka vil koste, og hvad den fremtidige husleje cirka bliver. Når det er godkendt, så går arbejdet med at finde håndværkere til byggeriet i gang.

Det ene er et plejecenter for demente på Skovparken i Ølgod. Det skal erstatte vinkelvejscentret. Der bliver plads til 32 ældre, der hver får en husleje på 6.533 kroner. Byggeriet går i gang i efteråret.

Tina Agergaard Hansen har kæmpet meget for det nye plejecenter og især for, at det skal rumme 32 boliger. Der har været flere i byrådet, der har ønsket et mindre plejecenter i Ølgod, for i stedet at udvide med flere pladser i den sydlige del af kommunen.