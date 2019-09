Planer om hytteby og golfhotel mødte helvedet i Ho

Tonen var uforsonlig og hård i forbindelse med borgermødet om hyttebyen og golfhotellet i Ho.

Ho: Fred og ro er Ho kendt for. Men fred og ro var der ikke meget af, da Varde Kommune tirsdag aften holdt borgermøde om Områdeplan Ho og udkastene til lokalplanerne for en hytteby hos Annebjergs Ferieudlejning og et nyt golfhotel ved Blåvandshuk Golfcenter. To turistprojekter på Skallingevej med henholdsvis 80 og 130 overnatningsenheder. Cirka 170 hoboere og sommerhusejere var mødt op i den store sal på Ho Kro, der var ved at revne. Og de to projekter fik en meget hård og uforsonlig medfart. Især er hyttebyen på marken op mod Jens Jessens Sande en torn i øjet på de lokale. - Jeg er lidt bevæget over det her. I vælger at vægte turisterne højere end os, der bor herude. Det er sørgeligt, vi ikke kan sidde i fred og ro i vores have, sagde en kvinde med fornavnet Heidi. Og netop fred og ro er også, hvad mange af de fremmødte finder skal gælde naturen, som kommer til at stå for skud. - Vi vil have en turisme af høj kvalitet. Vi lever af naturen, ikke af at træde på den, sagde sommerhusejer Hans H. Rasmussen.

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik, måtte adskillige gang forsvare byrådet beslutning om at se på muligheden for et golfhotel og hytteby i Ho. Foto: Henrik Reintoft

Sandsynligt det går Og netop det forhold at området til hyttebyen er en del af Grønt Danmarkskort undrede i den grad sommerhusejer Henrik Sønderby med tanke på Varde Byråds vedtagne naturpolitik. - Varde Kommune har en naturpolitik, som sigter på bedre, mere og sammenhængende natur. Vi ligger i Nationalpark Vadehavet. Hvordan kan i få det til at hænge sammen, spurgte Henrik Sønderby. Det svarede Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik, på: - 22 i byrådet finder, at det kan være i samklang med naturen. Hvis det her strider mod naturinteresserne, så havde vi slet ikke været her i dag. Forvaltningen har et erfaringsgrundlag. Det er sandsynligt, det går i gennem, hvis det har byrådets opbakning. Men til stor furore for de fremmødte, blev der under fremlæggelses af hyttebyprojektet ved Uffe Holm fra LandSyd rystet noget på hovedet, da han sagde: -Der er ikke offentlig adgang, da bilag IV-arterne ikke ønskes skal forstyrres yderligere.

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Kim Røjgaard langede flere gange ud efter Varde Byråd. Som om de vare tager investorernes interesser mere en borgernes. Foto: Henrik Reintoft

Dundertale Om der er sjældne bilag-IV arter er ikke undersøgt. Eventuelt markfirben og strandtudsen. Og det undrede Jacob Ladefoged. Han undrede sig også over, at der kun skal laves en undersøgelse af marken for hyttebyen, men ikke for golfhotellet, der ligger på den anden side af vejen. Og så holdt han dundertale for de fremmødte byrådspolitikere. Blandt andre Ingvard Ladefoged (S), Jan Lings (S), Peter Nielsen (V), Stig Leerbeck (V) og Niels Christiansen (K). - I kan regne ud, at der kommer lige så meget polemik som i Blåvand, sagde Jacob Ladefoged med henvisning til hotelprojektet på Hafnia-grunden. Han oplyste også, at Danmarks Naturfredningsforening har tilbudt at undersøge begge områder for bilag IV-arter. Gratis. - Men det blev afvist af projektmagerne, sagde Jakob Ladefoged.

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Brødrene Frits og Christian Annebjerg var fåmælte under borgermødet, der viste, at deres projekt med en hytteby så absolut ikke er velkomment i Ho. Foto: Henrik Reintoft

Der er et stort behov Der blev blandt flere sået tvivl om behovet for hotelværelser og hyttebyen. Folk vil bo i sommerhuse. Men da Varde Kommune ikke kan få lov at anlægge nye sommerhuse, så benytter kommunen sig af den nye mulighed i planloven. Mulighed for vækst i kystturisme ved flere hotelenheder, der kan udlejes på dagsbasis. Og fra blandt andet Henne Strand Camping er erfaringen, at der er opstået et nyt og meget stort behov for kortere ferieophold. Det er den type, som skal dækkes med projekter i Ho. Men Jacob Ladefoged finder, at Varde Byråd tager mundet for fuld med tanke på Ho størrelse. I dag er der 410 boliger og sommerhuse i Ho. Hvis både hyttebyen og golfhotellet nyder fremme og to andre vedtagne lokalplaner føres ud i livet, så kommer der 300 nye boligenheder. Det fik Ulla Røjgaard til at sige. - Hvis interesser er det, I varetager? Er det investorerne, der bestemmer. Bliver der ikke taget hensyn til dem, der bor her? Kim Røjgaard fulgte op: - Et byråd har ikke pligt til at føje investorerne. Det fik en indigneret Preben Friis-Hauge til at tage ordet. - Det ønsker jeg ikke at svare på. Det er uartigt. Vi skal ikke følge investorerne. Det gør vi heller ikke. Det er byrådet, der bestemmer, hvad der skal se i Varde Kommune. Sådan er det bare.

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Der var mødt cirka 170 op til borgermødet på Ho Kro. Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Der var mødt cirka 170 op til borgermødet på Ho Kro. Her ses Uffe Holm fra LandSyd. Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Der var mødt cirka 170 op til borgermødet på Ho Kro. Her ses Anne Maria Slaikjær, der er voldsom modstander af projekterne. Foto: Henrik Reintoft

