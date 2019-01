Plan- og teknikformand overvejer forsat at indlede fredningssag i Varde Ådal

Fakta

Operation Engsnarre er det næstdyreste, offentlige naturgenopretningsprojekt til godt 170 millioner kroner. Det omfatter et 2.488 hektar stort område i Varde Ådal og engene ud til Ho Bugt i både Varde og Esbjerg kommuner. Operation Engsnarre blev sat i værk i 1997-2002 og slutter i 2022. Hovedformålet er at få engfuglene tilbage ved at stoppe afvandingen af engene, ligesom der først må slås hø efter sankthans. Lodsejerne får over en 20-årig periode en kompensation på mellem 2.235 kroner og 3.200 kroner per hektar om året.