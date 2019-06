Pinsemarkedet på Stjerne Camping i Vejers er startskuddet på loppesæsonen

- Vi bor i Nørre Nebel, jeg flyttede hertil fra Humlebæk for 5 år siden. Det er dyrt på Sjælland, så jeg fik halveret min husleje ved at flytte herover på Bendts hjemegn, siger Lisbeth Bendtsen, der er førtidspensionist.

- Det er mere end 25 år siden, at min mor begyndte denne tradition med pinsemarked her på campingpladsen, siger Marie Høgh Rasmussen, der er lejrchef på stedet.

- Jeg foretager et krammetjek på alle bamser, inden de er klar til at blive solgt. De får både nulret ører og snude, foruden et kram med på vejen.

Samvær og fællesskab

Gurli Bertelsen fra Outrup, har også fundet lidt læ for blæsten op mod en mur til sin stand på pinsemarkedet.

- Jeg har fundet ud af, at man skal have en god variation af ting med for at tiltrække kunder ved bordene, siger hun og tilføjer:

- Jeg er blevet helt ferm til at få talt med folk, og nyder i den grad samværet. Ofte møder jeg nogen, jeg kender i forvejen, det er dejligt med en hobby, man kan være fælles med andre om.