Der er blevet langt mellem landbrugene. Alligevel har Helle Hallen fundet opskriften på at lave dyrskue. Læs hvordan her.

Helle: Hvordan laver man et dyrskue, når der nu ikke er så mange landmænd længere? Helle Hallen øst for Varde synes at have fundet opskriften. Her er der i denne weekend kombineret dyrskue og efterårsmesse, som går under navnet Mælkefestival. Det vil altså sige, at man forsøger at få fat i det publikum, som ikke nødvendigvis har relationer til landbrug.

Mælkefestivalen afholdes lørdag/søndag i denne weekend, og det er tredje gang. Der er syn for sagn, at landbrugene er fusioneret. Der er langtfra landmænd nok til at vise jerseykøerne frem.

Maiken Christensen 21 år, fra Nørre Nebel er klar til at gå ind med en ko. Men til daglig laver hun noget ganske andet.

- Jeg læser til pædagog. Jeg er med til at vise køer frem, fordi min far arbejder på en gård, siger Maiken Christensen.