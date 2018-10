Pia Olsen Dyhr så på natur i Varde Ådal

VARDE: Mandag 8. oktober besøgte Pia Olsen Dyhr (SF) Varde Å for at se, hvad penge fra Den Danske Naturfond kan gøre godt for sammen med grønne ildsjæle.

- Det gjorde stort indtryk på mig at se, hvor langt de grønne ildsjæle kan komme, hvis vi giver den en økonomisk håndsrækning. Det skal vi blive ved med, for den vilde natur kommer ikke tilbage af sig selv, siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF, i en pressemeddelelse.

Hun gennemførte besøget sammen med Jørgen Kvist, generalsekretær i KFUM-K, der har været med til at realisere projektet omkring genslyngning af Varde Å.

