Peter Kristian vil gerne citeres for, at motorcyklister er bedre mennesker

Kvong: Siden de tre sønner flyttede hjemmefra, dengang han boede i huset overfor Billum Kro og drev Ribers Antik, har Peter Kristian Riber brugt det meste af sin fritid på motorcyklen. I en grad, så det at køre på de to-hjulede maskiner ikke bare er transport og fornøjelse, men er blevet hele livets omdrejningspunkt. - Motorcyklister er gode mennesker. De 99 procent, der ikke kører med rygmærke, er i hvert fald. Der er en helt særlig kultur, motorcyklister imellem. Man snakker med hinanden, altid, og der er ingen sociale skel, når du er på motorcykel. Om den ene er direktør for et stort vindmøllefirma, den anden er skraldemand, en er murer og en er hoteldirektør, det betyder ikke noget, når du står derude med din motorcykel siger han. Er motorcyklister bedre mennesker? - Ja, det må du godt citere mig for, siger han.

Peter Kristian Riber drev Ribers Antik i Billum, lige overfor kroen, fra 1990 til 2006. Før den tid var han pressefotograf, blandt andet ved Se & Hørs jyllandsredaktion. Har to motorcykler. En to-cylindret BMW R1200 GS og en Yamaha XT60.Har kørt 300.000 kilometer på sine motorcykler de seneste 10 år.Har ikke bil, kører motorcykel året rundt.Lægger beretninger fra sine motorcykelture på www.bikeadventurist.com Peter Kristian Riber drev Ribers Antik i Billum, lige overfor kroen, fra 1990 til 2006. Før den tid var han pressefotograf, blandt andet ved Se & Hørs jyllandsredaktion.

Peter Riber i Kvong lever for at køre på motorcykel - og selvfølgelig også til jul. Foto: André Thorup

Prinsens Jule Kur Bag halvmuren i køkkenet i hjemmet i Kvong er hans bedre halvdel, Jeanne, ved at gøre klar. 20 motorcyklister fra det meste af landet kommer til træf. Det er 5. gang, parret afholder Prinsens Jule Kur, som træffet hedder fordi det er jul, og fordi Peter i de kredse går under kælenavnet "prinsen". - Det er fordi jeg kan lave akrobatik på min motorcykel. Stå på den mens den er i fart, uden at holde ved styret og den slags, siger han. Han hævder, at han var stiv som en pind til gymnastik. Når han kan udfolde sig på sin motorcykel, er det fordi han kender den ud og ind og ved præcis, hvordan den vil reagere.

Prinsens Jule Kur er i gang - med deltagelse af motorcyklister fra store dele af Danmark. Foto: André Thorup

Januar i Sydafrika på motorcykel Jeanne og han har været kærester i 11 år og gift i halvandet år. Hun arbejder stadig, på 21. år i pakkeriet på Norlax i Outrup, mens han er gået på efterløn. Derfor kommer hun ikke med på de lange ture, som når han og to andre krydser rundt i Sydafrika en måned fra den 7. januar. - Motorcyklen er på vej derover nu, i en container, siger han glad. Turen løber op i cirka 40.000 kroner i alt. Med andre ord bruger han de fleste af sine penge på sin lidenskab. Han har på samme måde krydset rundt i Australien på motorcykel, og han har kørt i over 40 europæiske lande. Faktisk kan hverken han eller Jeanne forestille sig en fælles ferie, uden at det er på motorcykel. At hun også skulle få det sådan er ikke mindst kommet bag på hende selv.

Så er der afgang. I første omgang skal julemændene køre i Kvong og omegn. Foto: André Thorup

Fra skræmt til elsker - Før vi blev kærester, ville hun slet ikke have noget med mig at gøre, fordi jeg kørte motorcykel, siger han. - Jeg havde en idé om, at motorcyklister kørte vildt og blodigt. I mine unge dage, da jeg voksede op i Vrøgum, omkom 2-3 unge i min aldersgruppe fra lokalområdet i motorcykelulykker, siger hun. En ting er, at Peter fik hende overtalt til både at blive kæreste og til at sidde bag på hans motorcykel. Langt mere overvældende for hende selv har det været, at hun selv har taget motorcykelkørekort og har fået sin egen Suzuki Gladius. - Jeg synes, det er helt fantastisk, siger hun. Det er de så to om nu.

Brummende, summende juletræsfest. Foto: Yvonn Tittel

På motorcykel rundt om træet Ved Prinsens Jule Kur kommer 20 mere af slagsen. 20 motorcyklister som i år for første gang skal prøve at køre på motorcykel omkring det store juletræ på Torvet i Varde. - Jeg har fået tilladelse fra både kommune, politi og brandvæsen, så jeg regner med, at vi tager flere ture rundt om træet, siger Peter Kristian Riber. Juletræet er julekurens eftermiddagstur. Om formiddagen er ruten lagt ind over marker omkring Kvong. Fordi Peter og Jeanne og de andre ud over at elske at køre på motorcykel mest af alt elsker at køre på motorcykel udenfor asfalten. - Det er dejligt at se folk standse op og smile, når vi kommer drønende i julemandsdragter på pyntede motorcykler ind over stubmarkerne, siger han.

På motorcykel på mark og eng, det er bare det bedste. Foto: André Thorup

Jeanne og Peter Riber klar til årets julekur. Foto: André Thorup