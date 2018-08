Pesticid-fund i vandværk ved Varde

DIN Forsyning pointerer, at ingen af stofferne i det udpumpede drikkevand er over den tilladte grænseværdi, som myndighederne har sat. Derfor kan vandet stadig drikkes som normalt.

- Det er jeg rigtig ked af, for Lerpøt Vandværk er rigtig hårdt ramt. Sidste år fandt vi også DPC i drikkevandet, og vi har i rigtig mange år kæmpet med BAM i vores drikkevand i byen. Jeg glæder mig dog over, at vores andre syv vandværker i Kvong, Bramming, Ribe og Esbjerg er gået fri i denne omgang, siger Anders Linde, der er bestyrelsesformand i DIN Forsyning i en pressemeddelelse.

Fundet på vandværket er under den tilladte grænseværdi, men vandprøver viser overskridelser i grundvandet fra to ud af ti boringer tilhørende Lerpøt Vandværk.

Varde: DIN Forsyning har testet vandet på sine otte vandværker for to nye stoffer. Der er fundet ét stof på ét vandværk: Lerpøt Vandværk i Varde. Det drejer sig om stoffet DMS. Det er stadig usikkert, hvor forureningskilden stammer fra, men det er brugt til bekæmpelse af blandt andet skimmelsvamp i landbruget og gartnerier og i imprægnering af træ fra 1973 til 2007. Det andet undersøgte stof 1,2,4-triazol er ikke fundet i vandet på DIN Forsynings vandværker.

Nyt kildefelt

Bestyrelsesformanden indrømmer, at det er blevet en svær opgave at levere 100 pct. rent drikkevand uden spor af rester fra for eksempel sprøjtemidler.

- Lige nu bliver vi reddet af, at vi kan blande vores grundvand op og komme under grænseværdierne. Hvis flere af vores boringer bliver forurenet, kan vi ikke forvente at blive ved med det. Selv vores boringer i skoven ved Lunden er ramt denne gang. Derfor er løsningen, at vi finder et nyt kildefelt til drikkevandet i Varde, forklarer Anders Linde.