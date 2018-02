Personale trykkede på overfaldsalarm: 46-årig mand gik amok på McDonalds - igen

Varde: For anden gang inden for et døgn gik en 46-årig mand amok på McDonalds på Nørrevold i Varde. Manden var aggressiv og ville ikke forlade stedet. Derfor valgte personalet at trykke på overfaldsalarmen. Det skete onsdag klokken 14.35.

Tirsdag var manden også en uønsket gæst på McDonalds-restauranten i Varde. Her råbte og skreg manden i en grad, så politiet tog ham med til afkøling på den nærliggende politistation. Det skete tirsdag klokken 18.47.

Den 46-årige mand fra Varde sigtes nu for at overtræde ordensbekendtgørelsen - det udløser et bødeforlæg.

Tirsdag blev manden i øvrigt sigtet for to butikstyverier i Varde - et i Fakta på Nordre Boulevard i Varde og et på tanken Circle K på Sønderbro i Varde. Her stjal han blandt andet øl.