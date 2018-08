Henne Strand: I Tyskland er borgerne udstyret med et såkaldt Personalausweiss, et id-kort, som skal fremvises på myndighedernes foranledning. Et sådan id-kort var blandt tyvekosterne, da der natten til torsdag var tyveri fra en bil parkeret ved Henne Strand Camping.

Der blev også stjålet andre personlige papirer fra bilen. Tyveriet gik ud over en tysk indregisteret Skoda. Den var efter alt at dømme ikke låst.