Pernille-effekten: Vermund vandt 914 - 35 i Varde

Varde: Med 914 personlige stemmer støvsugede partileder Pernille Vermund de personlige stemmer til Nye Borgerlige i Varde Kredsen. De øvrige kandidater på listen fik blot 35 stemmer til sammen på valgstederne i Varde Kommune. En af de øvrige kandidater er Morten Filipsen med bopæl i Roust i Varde Kommune, som fik ti stemmer.

Poul Blom er tovholder for Nye Borgerlige i Varde Kommune, og han vurderer, at det har haft en god effekt at have Pernille Vermund som spidskandidat i Sydjylland.

- Vi har gjort det langt bedre i Varde end landsgennemsnittet, siger Poul Blom.

I Varde Kredsen fik Nye Borgerlige 3,9 procent af stemmerne. På landsplan fik partiet 2,4 procent af stemmerne.

- Det er den samme tendens i hele Syd- og Sønderjylland, siger Poul Blom om Pernille-effekten, altså det faktum, at Pernille Vermund stiller op her.

Han peger også på, at i Varde har Pernille Vermund været til debatmøde med Dansk Folkepartis Marie Krarup, der stillede op i Varde Kredsen. De ligger på samme bane værdipolitisk, når det kommer til udlændingepolitikken.

- Jeg tror ikke, det har skadet Pernille Vermund, siger Poul Blom om, at hun her har haft Marie Krarup som modstander i Varde Kommune.

- Jeg tror også, at det betyder noget, at der er mange kvægbønder i Varde Kommune. Vi har et positivt syn på landbrug, siger Poul Blom.