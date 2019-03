Den nystiftede Mårhundegruppen Varde Vest har de første to måneder nedlagt 22 mårhunde.

Varde Kommune: I december oprettede ni jagtforeninger i den vestlige del af Varde Kommune Mårhundegruppen Varde Vest. Det skete på foranledning af Jan Nygaard og Jes Kristensen fra Janderup Jagtforening.

Den nye mårhundebande, der arbejder tæt sammen med Naturstyrelsen Blåvandshuk, slår til med det samme. I årets første to måneder har Mårhundegruppen Varde Vest nedlagt 22 mårhunde, hvoraf en er trafikdræbt.

- Det er et tegn på, at der behov for vores indsats, siger Jes Kristensen.

Lige nu er der cirka 20 frivillige jægere, der løfter den ret så tidskrævende indsats med at fjerne den uønskede mårhund fra den danske natur. Arten stammer fra Asien og har nu spredt sig til hele Jylland, hvor den gør stor skade på naturen.