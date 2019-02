Nordenskov: Der i perioden fra søndag til mandag tyveri af et pengeskab fra en virksomhed på Højvangsvej ved Nordenskov. Videoovervågning viser, at det er to mænd i en mørk stationcar, der fjernede pengeskabet fra bygningen gennem en dør, der var ulåst gennem hele forløbet.

I pengeskabet var der to Dankort med tilhørende pin-koder. Der er hævet 5000 kroner på hver af de to Dankort, altså 10.000 kroner i alt.

Politiet vil nu gennemgå eventuelle overvågningsbilleder fra de to hævninger.