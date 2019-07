Hvis der kommer en privat investor, så er plan og teknik klar til at lave en lokalplan for nye byggegrunde i Alslev.

Alslev: I flere år har kritikken lydt fra Alslev, at byen mangler kommunale byggegrunde. Ligeledes har Michael Nielsen, formand for Alslev Sogns Borgerforening, råbt Vade Byråd op. Som så mange andre landsbyer finder Michael Nielsen, at byrådet overser dem, når det kommer til almene boliger.

De senere år er det udelukkende Varde by, hvor boligselskaberne bygger nye almene boliger. Men det er samtlige skatteborgere i Varde Kommune, der er med til at betale for de over 200 almene boliger via den såkaldte grundkapital. 72,1 procent af indbyggerne bor i landsbyerne og på landet.

Manglen på flere byggegrunde og tidssvarende lejeboliger har ifølge Alslev Sogns Borgerforening betydet, at byen ikke er vokset så meget som muligt.

Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik, er lydhør over kritikken. Men som han påpeger, så har Varde Byråd efter ønske fra byen fået udlagt to områder til boliger i kommuneplanen. Det er markerne mellem Alslev by og Hjerting Landevej.

- Hvis der kommer en investor, så laver vi en lokalplan, siger Preben Friis-Hauge.