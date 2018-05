Pedeller er imod forandring: Det bliver dyrere og ringere

Servicepersonalet advarer skarpt mod de forandringer, som politikerne gerne vil arbejde hen imod. Politikerne vil forsøge at komme pedellerne i møde med et nyt udvalg.

Varde Kommune: Pedeller skal arbejde i geografiske teams, og de skal være ansat under et fælles ejendomscenter i stedet for under den enkelte skole, plejecenter, bibliotek eller lignende. Det princip går politikerne i Udvalget for Økonomi og Erhverv ind for og indstiller til byrådet, at sådan skal det være.

Det er pedellerne selv store modstandere af, skriver de i et fælles høringssvar, som Henning Lindenberg, serviceleder på Brorsonskolen, har underskrevet. Her retter de en sønderlemmende kritik af den foreslåede ordning, som ifølge pedellerne vil være dyrere og ringere end det eksisterende. Politikerne vælger at komme kritikken i møde ved at nedsætte et særligt udvalg, der skal finde ud af, hvordan implementeringen skal ske i praksis. I udvalget bliver der plads til to pedeller.