Sig/Tistrup: Udover at være far til seks børn i alderen 5-15 år, at passe sit fuldtidsjob i Billund som speditør hos Blue Water, at være formand for Sig Borgerforening og medstifter af projekt Sig Vækst, er Paul O'Connor (40) også klar til at deltage for fjerde gang i Tistrup Minitri, der løber af stablen den 14. august med start og løb gennem Kvie Sø og slutspurt ved hallen i Tistrup.- Jeg passer min træning året rundt, og kan slet ikke undvære motion, jeg løber og cykeltræner, og spiller fodbold, siger Paul O'Connor og fortsætter:- Jeg vil meget gerne bakke op lokalt ved for eksempel at deltage i Tistrup Minitri. Flere af vores børn går på Thorstrup Skole lige nu, men skal videre efter 6. klasse og gå på Tistrup Skole. I fodboldsammenhæng samarbejder vi allerede Horne, Tistrup, Sig i foreningen HTS, sådan bør det være i de mindre lokalsamfund, ellers overlever vi ikke som foreninger, siger Paul O'Connor.