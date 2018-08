Passionen for en Triumph går i arv fra far til søn

Oksbøl: Da Frank Sihm fra Esbjerg var otte år gammel tog hans far ham, for første gang, med til et Triumph træf. Passionen for disse klassiske, engelske sportsvogne har aldrig sluppet ham siden.

Nu er Frank selv far og styrer gerne sine to sønner i retningen af en Triumph.

- Det er ikke til at forklare, men der er bare noget særligt over disse forholdsvis små og lette sportsvogne. De er charmerende, og de kører godt, fortæller Frank Sihm, der som 22 årig købte sin første Triumph.

- Det var en Spitfire. Den var rusten og skulle sættes i stand. Jeg skilte den total ad. Nu skal den bare samles, og det har jeg indtil videre været 20 år om, tilføjer Frank Sihm fra Esbjerg med et smil.

Han er med i DTAK (red. Dansk Triumph Automobilklub) Sydjyllands afdeling, og har været med til arrangere årstræffet, der i denne weekend har Vestjylland som samlingspunkt.

- Vi mødes forskellige steder år for år, og nu var turen kommet til min hjemegn. Vi skal blandt andet køre en tur omkring Filsø, Tirpitz, Kjelst og Grærup Langsø, så vi får vist de andre medlemmer hvad Vestkysten også kan byde på, fortæller Frank, der både har sin far, sine to sønner og kæresten med til begivenheden.