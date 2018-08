Ølgod-Varde: En togpendler fra Ølgod, Bent Christensen, 61 år, lægger ikke skjul på, at der er glæde over en bestemt lokomotivfører, som virkelig tager sikkerheden alvorligt, når det kommer til de farlige, ubemandede overkørsler på jernbanestrækningen mellem Ølgod og Varde. De farlige overkørsler er især koncentreret omkring Sig, hvor der er tre sådanne overskæringer på stribe.

Det var da også i Sig, at der skete en dødsulykke i juni.

- Lokomotivføreren stopper toget og stiger ud og lukker selv bommene, siger Bent Christensen, som bor i Ølgod, men arbejder i Esbjerg.

Han arbejder i øvrigt som journalist på JydskeVestkysten i Esbjerg.

De ubevogtede overskæringer er nemlig sikret på den måde, at bommene skal være lukket. Det kræver så en aktiv indsats af trafikanterne at åbne bommene, og det skal så fremme sikkerheden. Der er ingen blink ved disse overskæringer - trafikanterne skal selv se sig for.

Sagen er bare den, at mange ikke lukker bommene efter sig. De står ofte åbne. Men ikke når pågældende lokofører har været forbi.

- Det er sket adskillige gange, at lokoføreren har lukket bommene. Han stopper uden for stationen. Jeg er glad for, at han tager sikkerheden alvorligt, siger Bent Christensen.

Han har ikke hørt mukken fra andre passagerer over, at toget så af til stopper uden for station.