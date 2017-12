Pas på speederfoden: Færdselspolitiet flytter til byen

Varde: Som trafikant skal du måske tænke dig lidt mere om, når det kommer til at overholde færdselsreglerne. I hvert fald hvis du færdes meget i Varde og omegn. Ved årsskiftet rykker færdselspolitiet nemlig ind og lokalpolitiet ud af politistationen i centrum af Varde. Det har den relevans for trafikanterne i og omkring Varde, at sandsynligheden for at møde en færdselspartrulje stiger markant.

- Færdselspolitiets køretøjer skal jo ud og ind af Varde til og fra patruljering, konstaterer Lars Bjerregaard, som er kommende leder af Omårdecenter Nordvest under Syd- og Sønderjyllands Politi, som dækker Esbjerg, Ribe, Fanø og Varde og altså får hovedkontor i Esbjerg.

Reelt mister Varde sit lokalpoliti som følge af den nye struktur. Men i Varde bliver konsekvensen altså, at der bliver mere synligt politi og civilt politi. Færdselsafdelingen under Syd- og Sønderjyllands Politi får hovedsæde i Varde og en afdeling i Aabenraa, så nogle af køretøjerne vil få mere eller mindre fast placering i Sønderjylland. Men resten af køretøjerne i Syd- og Sønderjyllands færdselspoliti vil køre ud og ind af Varde, hvor arbejdsdagen begynder og slutter for færdselsbetjentene.