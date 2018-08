Pas på kontanterne: Bølge af indbrud og tyverier fra biler har bredt sig

Nørre Nebel/Blåvand: Der har på det seneste været en del indbrud i biler i området ved Nørre Nebel, og nu har disse indbrud bredt sig til området ved Blåvand.

Her var der onsdag indbrud i to biler. Fra en VW Passat parkeret på Fyrvej i Blåvand blev der stjålet 400-500 kroner, en iPhone og en Sony PlayStation. Det skete onsdag mellem klokken 15.30 og 18.15.

Fra stranden ved Skallingen er der stjålet en iPhone, et Nikon D60-kamera samt 800 kroner i kontanter. Ejerne af disse effekter er to kvinder fra København, som kørte i en Toyota Yaris og parkerede den onsdag mellem klokken 14.30 og 16.15 ved stranden.

Der var natten til onsdag et tyveri fra en Ford Focus på Bredgade i Nørre Nebel. Her blev der stjålet en taske med computer, telefon og andet. Der forsvandt også to pakker cigaretter.

Tirsdag i sidste uge så en kvinde i Nørre Nebel en mistænkelig mand, som bøjede sig ind i hendes bil i Bredgade. Manden blev da beskrevet som dansk af udseende, spinkel af bygning, 25-30 år, kort kommunefarvet hår og iført mørk T-shirt og mørke cowboyshorts.