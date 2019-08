Pas på fupopkald: Svindler ringede til Alice med sparekassens telefonnummer

Alice Kragh fandt det underligt at blive ringet op fra sin sparekasse om aftenen. Heldigvis faldt hun ikke for svindelnummeret.

Men hvorfor skulle hun aktivere en kode for, at han kunne få adgang til hendes konto? Og hvorfor ringede han om aftenen lang tid efter åbningstid?

Han fortalte, at han var fra sparekassen i Nørre Nebel, som netop er Alice Kraghs pengeinstitut, og på telefonens display så det ud til, at han ringede fra 7528 8400. Det kendte hun udmærket som sparekassens hovednummer.

Spoofing

Alice Kragh aktiverede ikke koden, og det var heldigt, for manden i røret var en svindler. Men hun fortæller, at hun havde "hjertet helt op i halsen", for der kunne være noget om det, når hun kunne se, at det var hendes egen sparekasse, der ringede hende op. Da det var efter åbningstid, kunne hun ikke få fat i sin egen bankrådgiver for at høre, hvad der var op og ned i sagen.

I alt ringede manden syv gange i løbet af aftenen. Efter den tredje gang satte Alice Kragh sin telefon på lydløs.

Det hedder spoofing, når svindlere ringer fra andres telefonnumre. Med nogle værktøjer, der ligger frit tilgængeligt på internettet, er det muligt at ringe fra én telefon, men få det til at ligne et andet telefonnummer hos modtageren. Det er tidligere brugt af svindlere til eksempelvis at ringe fra direktørens telefonnummer til en virksomheds økonomiafdeling.