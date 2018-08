Alle partier er enige om, at det i en sparetid er nødvendigt at spare på administration, men de er uenige i metoden og beløbet, der skal spares.

Der er to ting, der skiller Liberal Alliance fra de fleste andre partier i byrådet i Varde Kommune. Det ene er, om det er realistisk at spare et så stort beløb, og det andet er, om politikerne skal pege mere direkte på, hvor administrationsbesparelserne skal findes.

Venstre: Borgmester Erik Buhl har foreslået at spare 10 millioner på beskæftigelsesområdet, og han er også klar til at finde nogle millioner på den øvrige administration. Socialdemokratiet: Er med på alle administrationsbesparelser, som direktionen selv har foreslået. Ønsker desuden at eksterne konsulenter kigger hele Varde Kommunes økonomi igennem. Dansk Folkeparti: Har endnu ikke lavet sit budgetudspil færdig, men der kommer til at være besparelser på administration i det. Lokallisten: Gruppeformand Henrik Vej Kastrupsen tror, at Lokallisten vil ende med at foreslå besparelser på 10-11 millioner kroner om året på administration. Partiet ønsker især at have færre ledelseslag. Radikale: Har konkrete forslag til besparelser, men vil ikke offentliggøre dem, da det kan sprede usikkerhed blandt kommunens ansatte. Konservative: Forventer at foreslå administrative besparelser for 7,5 millioner kroner. Liberal Alliance: Har stillet forslag om at spare 18,4 millioner kroner på den centrale administration.

Gid det var så let

Steen Holm Iversens forslag går ud på at spare 18,4 millioner kroner på den centrale administration allerede fra 2019. Det vil sige, at kommunen hurtigt skal have cirka 40 færre ansatte på rådhuset og BorgerCenter Varde.

- Det er klart, at det ikke er nogen rar proces at være i, og det er ikke nogen særlig nem proces at være i. Jeg bliver bare nødt til som politiker at forholde mig til, at vi har en organisation, der er større, der er tungere, og som er dyrere end sammenlignelige kommuner, siger LA-politikeren.

- Gid det var så let, svarer borgmester Erik Buhl (V).

Han og flere af politikerne fra de øvrige partier kalder det urealistisk at spare 18,4 millioner kroner i ét hug. Flere påpeger, at det især er det decentrale struktur med mange skoler, plejehjem og lignende, der giver en dyr administration. Steen Holm Iversen mener, det er forkert, fordi han blandt andet har taget udgangspunkt i tallet for, hvad der bliver brugt på central administration, og i sit forslag lægger han op til, at direktionen kun må udmønte besparelsen blandt de centralt ansatte. Men en decentral struktur giver også mere central administration, mener Holger Grumme (R):

- Hvis du kun har fem børnehaver og fem skoler, så behøver du ikke at have så mange siddende i administrationen til at holde øje med de fem. Den decentrale struktur afspejler sig altså også i vores administrationsomkostninger, siger han.