Partierne står i kø - men Mette With Hagensen vil ikke i Folketinget

Mette With Hagensen har været en yderst populær og voldsomt medieciteret formand for Skole & Forældre, men nu er det snart slut. Arkivfoto

Siden hun for seks år siden blev landsformand for interesseorganisationen Skole & Forældre, er Mette With Hagensen fra Varde blevet voldsomt kendt. Nu slukker rampelyset dog - for hun har takket nej til partipolitik.

Varde: Før Mette With Hagensen, 50 år og fra Varde, i 2012 blev formand for Skole & Forældre, var hun opstillet til byrådet for Venstre to gange, og i 2009 var hun endda tæt på at komme ind. Nu slutter hun i Skole & Forældre, fordi hun ikke længere har børn i folkeskolen, men afløsningen bliver ikke politik. - Jeg har haft rigtig mange henvendelser, og det er lidt morsomt, at det nærmest er hele paletten, der har henvendt sig og spurgt, om jeg vil være kandidat for dem - især til Folketinget. Men jeg takker pænt nej. Jeg vil hellere sagspolitik, og på folkeskoleområdet har jeg en sag, jeg kan arbejde solen sort for, siger hun. - Jeg tænker mig ikke på bageste række i Folketinget. Hvorfor ikke? - Fordi at skal jeg stille op for et parti, så skal jeg også være enig i resten af det partis politik, og der føler jeg mig rodløs lige nu. En ministerpost? - Hvis undervisningsministeriet ringede, ville jeg sige ja endda uden at spørge min familie. Det er jo det, jeg brænder for.

Mette With Hagensen Landsformand for Skole & Forældre siden 2012. Slutter på landsmødet den 24. november.50 år.



Gymnasielærer på Rybners i Esbjerg på halv tid. Fra december fuld tid.



Medlem af skolebestyrelsen på Lykkesgårdskolen i Varde i 2006.



Startede lokalafdeling af Skole & Forældre i Varde i 2007.



Kom i hovedbestyrelsen i Skole & Forældre i 2008.



Genopstillede ikke ved seneste valg, fordi hun siden sommer ikke længere har børn i folkeskolen.

Næsten alt for kendt Ministeriet har ikke ringet, og den 24. november er det slut i Skole & Forældre. Så er det til gengæld tilbage fuldtids på Rybners i Esbjerg som gymnasielærer. Kan du leve uden al den eksponering? - Ja, det kan jeg. Jeg er jo vildt på, og jeg glæder mig til at slukke telefonen og tilbringe en weekend med familien uden at have mit webcam med, hvis nu jeg skal på tv. Har du tal på din eksponering? - Ja, det har jeg. Jeg udtaler mig til pressen dagligt, og jeg er i tv mindst en gang om ugen. Jeg er omtalt i alverdens medier omkring 2000 gange per år. - Jeg er ikke i tvivl om, at alle i familien er glade for at slippe for at blive konfronteret med, at "jeg så din mor i tv i går", og hele tiden blive forstyrret af en journalist, når vi er ude at spise. Det er dér, hvor børnene kommer med de der kommentarer: Nej mor, nu sidder vi lige og snakker sammen.