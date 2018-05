Parrets modne kærlighed overskred landegrænsen: Dansk-tysk par fandt melodien sammen

Begge deres ægtefæller var døde, da de mødtes. Trods forskellige sprog og en meget forskellig baggrund fik Hans-Joachim og Ketty Klein et godt seniorliv sammen. Fredag skal Hans-Joachim begraves.

Hans-Joachim Klein holdt også sammen med sin kone ferier i Danmark, og her mødte de Ketty Kleins søster og svoger på en campingplads i Nordjylland, og det blev til et venskab.

Hans-Joachim Klein kom alligevel til Danmark, men langt senere i livet. Som bankmand boede han i Slesvig, og sammen med sin kone kom han ofte i Danmark, som han allerede kendte fra sin barndom. Stedfaderen i Owschlag var nemlig tysk soldat i Esbjerg, og ofte gik søndagsturen fra Nordtyskland til Hotel Spangsbjerg. Den biologiske far døde i 1941, han var pilot og omkom i et luftslag. Hans-Joachim var enebarn.

Det gik let for Hans-Joachim Klein med at flytte til Danmark i en moden alder.

Parret boede i de første år adskilt, fordi Hans-Joachim stadig havde sit job som bankmand at passe. Men i 2000 flyttede de sammen. Det skulle være i Danmark.

- Hans Joachim kunne ikke dansk, men jeg havde da lært noget tysk på et kursus, siger Ketty Klein, der oprindelig stammer fra Glejbjerg.

Da søsteren og svogeren samme år skulle på besøg i Slesvig, tog Ketty med. Det endte med, at hun og Hans-Joacim blev et par.

Han døde sammen med hende

Det blev nogle rigtige gode år for Ketty med Hans-Joachim. I første omgang boede de i et fælles hus i Hjerting, men det blev senere skiftet ud med en nybygget lejlighed med udsigt over Arnbjerg Anlægget i Varde.

- Jeg havde også rigtig gode år med min første mand, siger Ketty.

Men der var også mange oplevelser med Hans-Joachim i en mere moden alder. Næsten dagligt var parret ude, som regel gik udflugterne til Vejers, Blåvand eller Kvie Sø.

Men for over et år siden blev Hans-Joachim Klein diagnosticeret med kræft. Der fulgte en hård tid med blandt andet strålebehandling og immunterapi.

- Men han levede til det sidste. Vi fik en kop te, en specialitet med rødvin og rom, mandag den 30 april. Pludselig kunne Hans-Joachim ikke synke. En blodåre i halsen var sprængt, og han fik faktisk en god død. Han var væk med det samme, siger Ketty Klein, der var glad for, at hun var til stede. En time tidligere var hun i Kvickly at handle.

Hans-Joachim Klein blev 79 år. Han begraves fredag i Varde. Det er hans 80-års fødselsdag.