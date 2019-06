Parkeringsønsker afvist

Varde: Plan og teknik har modtaget tre ønsker om ændring i parkeringsforholdene på henholdsvis Lundgade, Spigerborgade og Stausvej. Alle tre ønsker fra beboerne er afvist.

På Lundgade lå der et ønske om at blive en del af midtbyens parkeringszone. På Spigerborgergade ønskede beboerne mulighed for at få et parkeringskort, så de kan parkere på gaden. På Stausvej ønskede beboerne at få dispensation fra kommunens parkeringsregulativ til at parkere med to hjul på fortovet. På foranledning af ProVarde vil udvalget nu drøfte muligheden for at indføre elektroniske henvisningsskilte til byens parkeringspladser. libra