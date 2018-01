Paraplyen i Varde får en julegave på 20.000 kroner

Varde: Det var 12 år siden, Soroptimisterne sidst havde arrangeret en julemesse, og med den succes, messen fik i 2017, er den en sikker gentagelse i 2018.

Julemessen, der blev afholdt hos Varde Biler tilbage i november, gav et pænt overskud. Nu har Soroptimisterne i Varde, der stod bag arrangementet, opgjort regnestykket og doneret 20.000 kroner til Café Paraplyen i Varde.

I en skrivelse fra Rita Christensen, der er cafeens daglige leder, oplyses det, at pengene vil være øremærket til kvinder og børnefamilier, blandt andet ved at arrangere faste eftermiddage for kvinder, hvor der bliver mulighed for at skabe netværk med hinanden.

- Vi støtter både lokale, nationale og internationale formål. Julemærkehjemmet "Fjordmark" i Kollund fik således 30.000 kroner, fortæller Birgitte Bendtsen, der var med i den initiativgruppe fra Soroptimisterne, der atter fik pustet liv i traditionen med en julemesse i Varde.

I år bliver det den 3. og 4. november, og præcis som i 2017 holdes begivenheden hos Varde Biler.