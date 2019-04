Paradoks: Svinepest giver markant forbedret økonomi for svineavlere

Verdens mest folkerige land, Kina, er ramt af svinepest. Det har direkte konsekvenser for den danske svineproduktion, som ellers var i knæ.

Ølgod: Sidste år havde JAS Invest på Kodbølgaard ved Ølgod underskud på svinedriften. Priserne var nemlig så lave, at det ganske enkelt kostede penge at sende grise af sted fra den store bedrift. 2018 var da også et økonomisk lavpunkt for produktion af svin i Danmark. I 2019 er billedet vendt. Afregningspriserne er mere end fordoblet, og det betyder, at der atter er udsigt til overskud på svinedriften på gården ved Ølgod. Men i realiteten er årsagen til de markant forbedrede afregningspriser trist. Der er udbrudt afrikansk svinepest i Kina, og da svin er en vigtig del af føden i verdens mest folkerige land, så har det direkte konsekvenser for landmandsparret Lene og Jens Axel Sørensen og de 15 ansatte. Kodbølgaard rummer cirka 3500 søer, som hvert år producerer lidt flere end 100.000 smågrise. - Sidste år, da priserne var lavest, fik vi 200 kroner for en gris på 30 kg. Nu får vi 490 kroner, siger Jens Axel Sørensen.

Det balancerer godt I svinebranchen er det udregnet, at prisen skal være 380 kroner for en 30 kg gris, for at økonomien løber rundt. Så selv med en landmands ord er priserne ganske fornuftige i øjeblikket. - Grunden til, at vi har klaret os trods de lave priser sidste år, er, at vi har haft noget tære på, siger Jens Axel Sørensen, som er 54 år. - Men vi har også nogle huller, vi skal fylde. Og i år har vi større udgifter på grund af tørken sidste år, siger han. Tørken har betydet, at gården har måttet købe foder udefra. Der var budgetteret med at være nogenlunde selvforsynende.

De er fælles om driften Jens Axel driver bedriften sammen sin kone, Lene Sørensen, 52 år. De begyndte på gården i 1990. Lene er uddannet socialrådgiver, og parret har fem børn. Da det femte barn kom til verden, tog Lene en landbrugsuddannelse med speciale i svin, og nu er ægtefællerne fælles om driften. Parret har også et staldanlæg i Tyskland, i Mecklenburg-Vorpommern, og ejer økologisk landbrug i Letland. Æggene er altså lagt i flere kurve end blot produktionen af smågrise ved Ølgod, som altså gav underskud i 2018. Blandt andet fodres en del af grisene fra Ølgod op til slagtning på anlægget i Tyskland og sælges så til Danish Crowns tyske afdeling. - Det kan også undre mig, at vi generelt får bedre afregningspriser i Tyskland, siger Lene Sørensen. Parret viser en afregning, hvor priserne er omtrent ti procent højere i Tyskland end ved Danish Crown i Danmark.

Klimavenlige grise Parret har visioner om at snart at fremstille klimavenlige grise. I øjeblikket fremstiller et solcelleanlæg en del af energien, og gården er med i et kommende biogasanlæg syd for Ølgod. med mere. - Vi vil opnå en CO2-fri produktion, siger Lene Sørensen, som håber, at supermarkederne også kommer med, når det gælder mærkning. Selv om der er kommet en god start på 2019, så fylder frygten for svinepest meget. Men det er altså denne sygdom, som i første omgang har forbedret økonomien, fordi Kina er så stort et marked.