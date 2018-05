Pagodens succes smitter af på bageren

Vil man have en burger i Street Food Esbjerg, er den fra Pagoden i Ølgod. Det øgede salg betyder, at burgerbollerne nu bages ude i byen.

Egen opskrift

Der er nemlig ikke mulighed for, at de mange ekstra borgerboller også kan bages i Pagoden i Ølgod.

- Vi har travlt nok med at bage til os selv herinde, siger Thomas Møbjerg og tilføjer, at hvis man vil have bord i weekenden omkring spisetid, så er det en god ide at reservere en uge i forvejen.

For at kunne følge med har han i stedet indgået en aftale med byens bager om, at de bager alle de burgerboller, der sælges i Esbjerg.

- Det er min opskrift, så man kan ikke smage forskel, siger Thomas Møbjerg, der selv har boet i Ølgod hele sit liv, og derfor er det naturligt at holde den øgede forretning i byen.

- I stedet for at jeg skulle finde en bager i Esbjerg, kunne jeg lige så godt finde en lokal her og støtte op om det, siger Thomas Møbjerg.