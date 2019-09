Pagodens burger fik en sølvmedalje: Ølgod-restaurant har Danmarks anden bedste burger

Ølgod: Restaurant Pagoden på torvet i Ølgod har været med i en konkurrence, hvor Danmarks bedste burger skulle findes. 18. september endte Pagodens burger med at få en flot sølvmedalje kun overgået af restaurant Lazy Dog i Sønderborg, der fik 3.018 personlige stemmer. Ølgod tabte med 47 stemmer og fik 2.971 personlige sms stemmer, efterfulgt af Café Razz i Middelfart på tredjepladsen med 1.295 stemmer.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke er skuffet. Vi lå meget tæt lige til tyve minutter i 12, hvor konkurrencen sluttede. Der stak det lidt af for Sønderborg, siger kok og indehaver af Pagoden i Ølgod Thomas Møbjerg og tilføjer:

- Vi er stadig med i konkurrencen om "Danmarks bedste bøfsandwich" og håber også på at få lov til at være med i konkurrencen "Landets bedste gris på gaflen". Der er ikke de store hemmeligheder i vores tilgang til mad. Det handler om at lave det hele fra bunden af.

Der var en del diskussion i opløbet om 229 stemmer, som vinderen i Sønderborg fik via en konkurrence på Facebook. Næste år vil man ikke kunne vinde præmier, hvis man laver en konkurrence for at få flere ind og stemme på en bestemt burger, lyder det fra arrangørens hjemmeside, "Opdag Danmark".

Link til konkurrencen med en en top ti-liste over Danmarks bedste burgere: https://www.opdagdanmark.dk/danmarks-bedste-burger/