Pædagoger frygter for skolefritidsordningen ved kortere skoledage

Hvis skoledage bliver kortere, så skal børnene være længere tid i skolefritidsordningen. Fagforening efterspørger garanti for, at pengene følger med.

Varde Kommune: Skolebestyrelserne har fået frihed til at forkorte skoledage, men de får ikke flere penge, hvis de benytter sig af muligheden. Skolerne skal dække de ekstra udgifter til flere timer med to undervisere af eget budget.

For de små elever skal skolerne også selv finansiere, at skolefritidsordningen bliver nødt til at have åbent længere. Men politikerne har ikke opsat nogen krav til, hvor mange ekstra penge der skal overføres til en skolefritidsordning, hvis den skal være åben i flere timer. Det bekymrer BUPL, der er pædagogernes fagforening. Frygten er, at der ikke bliver overført tilstrækkelige midler, så de samme pædagoger skal dække flere timer. Dermed bliver der flere børn per pædagog i skolefritidsordningen.

- Vi har brug for, at der er stærke fritids- og klubtilbud for at give børnene nogle andre udfordringer og muligheder, siger Jonna Jul Gudmundsen, der er formand for BUPL i Sydjylland.