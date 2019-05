På tur i Hornes historie

Horne: I Horne Sogn er nu placeret 11 pæle med hver sin QR-kode, som gemmer på historien om stedet. Det er Horne Sognearkiv, der står bag QR-koderne, og forleden var 65 borgere med på en kombineret cykel- og biltur til tre af pælene. De skulle ikke selv scanne koderne, men fik historierne fortalt af sognearkivets medarbejdere. Deltagerne hørte om den gamle møllesten i Bjerremose, der efter endt møllearbejde i 1935 blev brugt af smeden i Horne som mål for jernringene til vognhjul. I Horne var andelsbevægelsen på programmet. Datidens bønder var langt fremme i støvlerne og etablerede tidligt både andelsmejeri, brugs, foderstof, elværk, mølle og andelskasse. Efter et besøg på kirkegården ved runestenen, sat af Tue Ravn med tæt kontakt til Thyra og Harald Blåtand, fortsatte karavanen til Abrahams Dam i Sækbæk.

Den idylliske plet med sø og bevoksning var tidligere bopæl for tateren Abraham Johansen. Han havde levet et kummerligt liv med flere domme for løsgængeri og betleri og boede de sidste mange år indtil sin død i 1856 i en jordhule i skrænten ved søen. Turens sidste stop var uden QR- kode, men derimod kaffe og kage på endnu en idyllisk plet, nemlig ved sognets tidligere vikingehytte, som nu er i privat eje.