På jagt efter Vesterhavets uønskede skatte

Henne: Med godt humør, grøn energi, høj musik og sågar en skralde-indsamlings- dans (se dansevideoen på Jydske Vestkystens facebookside) jagtede 15 unge mennesker fra Blåbjerg Ungdomsskole, i weekenden, uønskede efterladenskaber i naturen omkring Henne Mølle å.

Og affald var der rigelig af. Sidste år 30 tons.

- Der gik sport i at tælle sikkerhedssko og gummihandsker. Vi kom op over 200 eksemplarer af hver. I år er affaldet mere varieret og i mindre stykker, men der er mindst lige så meget, fortæller Sidse Tryk fra Outrup.

Det er tredje år, at Sidse er med til at samle affald. Det samme gælder for hendes klassekammerat Kamilla Schweigler (15) fra Nr. Nebel.

- Det er vigtigt, at vi passer på naturen. Det er der alt for mange, der ikke gør. Og efter at vi har været med her, så er vi blevet ekstra skrappe, hvis eksempelvis nogen af vores venner smider affald i naturen, forklarer Kamilla, der sammen med Sidse går i 9. a på Blåbjergskolen.