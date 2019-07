På fodboldskolen i Alslev lærer de seje tricks af de bedste

- De er gode til at lære fra sig og ret seje. Vi vil helt klart fortsætte med at øve, lyder det samstemmigt fra Tobias Eriksen på ni år og Mikkel Pedersen på otte år.

Sammen med makkeren Mads Fristed rejser han landet rundt for at underholde med freestyle fodboldshows og - som det er tilfældet på fodboldskolen i Alslev - lære fra sig i workshops.

Alslev: - Jeg beklager, hvis det ser nemt ud, lyder det tørt fra Lars Munck, mens han demonstrerer klassikeren "jorden rundt" for en gruppe fodbolddrenge, der ihærdigt forsøger at gøre ham tricket efter.

Frivillige serverer sund mad

- Fodboldskolen handler både om at blive bedre til at spille fodbold og at nyde fællesskabet, pointerer Jesper Møller, der til daglig arbejder som fodboldkonsulent hos DGI Sydvest og har været med til at starte fodboldskolen op tilbage i 2007.

En gruppe frivillige sørger for at tilberede og servere sund mad til frokost og i pauserne. Blandt de frivillige er Jesper Møllers forældre, der ligesom ham selv har været frivillig på fodboldskolen alle 13 år.

De fleste af deltagerne er tilmeldt ordningen med sund mad.

Fredag står den dog på grillpølser, inden de trætte fodboldben skal hjem og hvile.