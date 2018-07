På Varde Å Dag er der fokus på hedebølgens indvirkning på åen

Varde: Torsdag den 19. august er NaturKulturVarde igen med til Varde Å Dag, som det har været siden starten i 2012. Denne gang finder man naturvejlederne fra NaturKulturVarde ved Hessel Bro i Hodde, hvorfra der sættes fokus på åens tilstand i den ekstreme sommervarme.

- Sommeren 2018 har i nogens optik været super god, men i naturen er der nogle dyre- og plantearter, som er påvirket ret voldsomt, fortæller naturvejleder Morten Vinding i en pressemeddelelse fra NaturKulturVarde.

Et andet fokus på Varde Å Dag vil være signalkrebsen. En invasiv art, som dog er meget velsmagende. NaturKulturVarde har lov til at indfange dem.

- Vi håber virkeligt, at vi får nogle signalkrebs i nettet, da de smager godt, og så er en signalkrebs mindre i Varde Å en god ting. Man kan faktisk sige, at vi forsøger at spise os ud af problemet, griner Morten Vinding, som dog understreger at det nok ikke er muligt at komme helt i bund med bestanden.

Varde Å Dag er en familiebegivenhed.