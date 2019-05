Owen Lastbil: Lastbilscene sikrer hygge og fadølsstemning til byfest

Musik, hygge og fadøl er en kombination, så for tredje gang er der en lastbilsscene til Fåborg Byfest.

Ideen er faktisk det samme: At skabe hygge og god stemning ved hjælp af udendørskoncerter og fadøl. Fåborg Byfest har bare fundet et koncept, der passer til en byfest i en mindre landsby, nemlig at lade scenen være ladet af en lastbil. Rammerne er gode, men i virkeligheden er det kun en lille del af forklaringen på de mange mennesker på byfestpladsen:

Tager familie med

Ulla Sørensen fortæller, at byfesten er startet godt. Der var 200 børn til børnediskotek fredag.

- Vi kan næsten ikke få armene ned, siger hun.

Hun vurderer, at der er 100-150 mennesker på pladsen til Owen Lastbil. Hendes oplevelse er, at der ikke kun kommer folk fra den lille landsby, men at mange også tager familie udefra med.

Et eksempel på det ses ved en af bordene. Her sidder Louise Nielsen fra Fåborg sammen med sin søster, Emma Nielsen fra Esbjerg, og sine forældre, Berit og Poul Nielsen, der bor mellem Nordenskov og Agerbæk. Poul Nielsen fortæller dog, at han stammer fra Fåborg.

- Vi blev ringet op, og vi var næsten tvangsindlagt til at komme, fordi børnebørnene skulle herop, smiler Poul Nielsen, der roser initiativet med Owen Lastbil.

- Det er da helt fantastisk. Det giver en vis hygge.