Overskudsmad bliver delt ud til trængende

Varde-Oksbøl: Om aftenen efter lukketid dagen før juleaften vil en gruppe frivillige fra Stop Spild Lokalt Varde og Oksbøl afhente overskudsvarer hos en række lokale butikker, og dele dem ud til trængte familier fra Trivselshuset i Varde og Henne Hypnoses lokaler i Oksbøl.

Overskudsvarerne er mad, som ikke er blevet solgt, når butikkerne lukker op til jul, og som ikke kan holde sig til butikkerne åbner igen.

Varerne doneres gratis fra Super Brugsen Oksbøl, Fakta Oksbøl, Kvickly Varde, Rema 1000 Varde, Løvbjerg Varde, Føtex Varde, Hansens Bageri, Krææs, Super Brugsen Gjesing og Kvickly Broen.

- Vi er stolte over, at butikkerne arbejder aktivt for at bekæmpe madspild, og ønsker at samarbejde med os til events som denne, et samarbejde som vi håber bliver endnu tættere i fremtiden, siger Christina Bonde, kontaktperson fra Stop Spild Lokalt i en pressemeddelelse.