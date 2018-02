Overskud i Dagli'Brugsen i landsby: Men uddeleren tabte 30 kg

Det lykkedes for Dagli'Brugsen i Outrup at få overskud i et ellers vanskeligt marked. Brugsuddeleren har trimmet sin krop i et godt år for landsbyens eneste dagligvarebutik.

Varde: Årsregnskabet er endnu ikke helt gjort op, men der bliver et overskud i 2017 for Dagli'Brugsen i Outrup. Det er også næsten lykkedes at holde omsætningen, som dog er faldet med mindre end én procent. Det er tilfredsstillende i et detailmarked, hvor mange butikker må notere en tilbagegang i omsætningen i 2017, vurderer uddeler Torben Knudsen. Samlet ligger omsætningen på 21,3 millioner kroner, men er der også indregnet brændstofsalg fra brugsens tankanlæg. Butikken er den eneste, der handler med dagligvarer i byen. Også på det personlige plan kan uddeleren se tilbage på et godt år. - Jeg har tabt 30 kilo, siger Torben Knudsen, som gik i gang med en kostomlægning og kom op på en racercykel, som havde samlet lidt for meget støv i et par år. Han lægger ikke skjul på, at det blandt andet var en løftet pegefinger fra lægen og nogle helbredsmæssige advarsler, som fik ham til målrettet at gå efter at komme ned i vægt.

Forening står bag Brugsen i Outrup er en selvstændig butik. Det er en forening med en bestyrelse, der står bag.



I sognet bor der flere end 1600 indbyggere. De fastboende er den vigtigste kundegruppe for butikken.



Men egnen er også præget af turisme, og det smitter af på omsætningen i Dagli'Brugsen.

Der skal sælges mere for at holde omsætningen Isoleret set er det ikke et problem, at butikken går cirka 0,7 procent tilbage i omsætning, selv om tilbagegangen reelt er større på grund af stigende priser. - Kan vi blot holde det her niveau, så er vi slet ikke i fare for at lukke, siger Torben Knudsen. Men der er udfordringer i forhold til at holde niveauet i 2018. - Coop har fra årsskiftet sat priserne ned på en række varer. Det betyder, at vi skal sælge flere varer blot for at holde omsætningen. Samtidig er avancen mindre, så det bliver heller ikke så let at få overskud, siger Torben Knudsen. For et par år siden investerede Dagli'Brugsen i nyt inventar - blandt andet blev kølediske og køleanlæg skiftet ud. Afskrivningerne af investeringerne betød, at der var underskud i 2016, men trods fortsatte afskrivninger var der altså atter overskud i 2017. - Vi vil også investere i år. Vi vil gå helt over til LED-lys, siger Torben Knudsen