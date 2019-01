En 22-årig mand fra Varde blev natten til lørdag anholdt og sigtet for vold mod et ægtepar, som fredag eftermiddag blev overfaldet i et fodgængerfelt på Ribevej i Varde.

Den unge mand, der er etnisk dansk, blev tilfældigt genkendt af en politipatrulje i midtbyen i Varde og anholdt klokken 01.50.

Ifølge vagtchef Nikolaj Hølmkjær er den 22-årige blevet sigtet for vold, men han har ikke villet forholde sig til sigtelsen endnu. Det er op til politiets jurister at vurdere, om manden skal fremstilles i grundlovsforhør lørdag.

Det voldelige overfald fandt sted sted, da en 58-årig kvinde og hendes mand var på vej over et fodgængerfelt. En hvid BMW kørte frem til fodgængerfeltet, og passageren i bilen gav en fuck-finger til kvinden, hvilket fik hendes mand til at gøre det samme mod passageren.

Det fik føreren af BMW'en til at vende bilen rundt.

Mændene i bilen steg ud og gik hen til parret, skubbede manden omkuld, slog kvinden i ansigtet, så hun også faldt omkuld og tog flugten.