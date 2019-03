Over ti procent af Varde Kommune skal bruges til øvelsesområde for militæret

Naturstyrelsen har efter ønske fra Forsvaret indgået aftale om også at kunne bruge Naturstyrelsens 8.000 hektar til øvelser. Derved går det reelle øvelsesområde fra Nymindegab til Ho.

Vestkysten: Som en direkte konsekvens af det ændrede trusselsbillede i Europa og et langt mere aggressivt Rusland, så omdannes hele Varde Kommunes vestkyst til et øvelsesområde. Det kommer til at strække sig fra Nymindegab i nord til Ho i syd. I dag har Forvaret Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn på 6.000 hektar. Den nye aftale giver Forsvaret adgang til Naturstyrelsens 8.000 hektar, hvorefter det samlede øvelsesområde er 14.000 hektar. Brigadegeneral Henrik Lyhne fra 1. Brigade i Holstebro hilser det nye og langt større øvelsesareal velkommen. - I og med at vi skal op på en kampklar brigade på 4.000 mand, har vi udtrykt et behov og et ønske, siger Henrik Lyhne. Hidtil har 1. Brigade været henvist til udlandet til store øvelser, men med adgangen til hele den vestlige del af Varde Kommune, så kan der holdes store brigadeøvelser under langt mere realistiske betingelser. Brigadens årlige øvelse "Brave Lion" vil til efteråret have deltagelse af over 2.000 mand med kampvogne, artilleri, helikoptere, fly og infanteri.

Borgermøde Naturstyrelsen og Forsvaret holder den 26. marts klokken 19.00 borgermøde om det nye øvelsesområde og konsekvenserne. Det finder sted i Pyramiden i SportsPark Blåvandshuk i Oksbøl. Mødet ledes af garnisonskommandant Torben Dixen Møller fra Oksbøl Kaserne.

Major Stig Gunnar Larsen er chef for Skydesikkerhedselementet for Oksbøl Skyde- og Terræn. Han forventer, at det nye og langt større øvelsesområde vil tiltrække endnu flere udenlandske tropper. Arkivfoto: Morten Nielsen

Ny vejplan Ud over Naturstyrelsen, så lægger nogle få store lodsejere også jord til. Det største område er ejet af Aage V. Jensen Naturfond - Alle har været utroligt imødekommende, siger Henrik Lyhne. Kommer soldaterne til at køre på kryds og tværs i det nye øvelsesområder, som i vid udstrækning er både Natur 2000- og fredede områder? - Nej, der bliver lavet en kæmpestor vejplan med nogle tvangsspor, fortæller Henrik Lyhne. Tvangsspor eller kampvognsspor, som køretøjerne skal benytte. Og det kommer naturligvis til at ske i et samarbejde med myndigheden Varde Kommune, som ikke har været inde over aftalen.

Landsætning af tropper Det er major Stig Gunnar Larsen, der som chef for Skydesikkerhedselementet for Oksbøl Skyde- og Terræn, i vid udstrækning skal implementere det nye samlede øvelsesområde. Et område som i fremtiden også vil få langt flere besøg af udenlandske tropper. - Vi skal til at have landsætninger igen for første gang i 30 år, fortæller Stig Gunnar Larsen. Landsætningerne på stranden kommer til at ske mellem syd for Kærgaard Klitplantage og ned til Blåvands Huk. De nye øvelsesområder må ifølge aftalen anvendes henholdsvis 28 og 75 dage om året.