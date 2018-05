Outrup holder børnemusikfestival i anlægget

Outrup: Fredag den 25. maj er der Blåbjerg Musikfestival i Outrup Anlæg.

Mellem klokken 12.40 og 15.00 optræder børnene fra Blåbjerg-områdets børnehaver og SFO'er på den nye scene, der er blevet opført i anlægget.

Foruden at opleve børnenes optrædender er der også mulighed for at prøve ansigtsmaling, perler, megasæbebobler og meget mere.

Det er gratis for børn at komme ind, mens det koster 20 kroner for voksne. /exp