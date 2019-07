Ostekrigen: Jægerne bruger ost så længe Fødevarestyrelsen er gået i flyverskjul

Går til minister

Venstres naturordfører Anni Matthiesen er gået ind i kampen for at hjælpe jægerne, der heller ikke må bruge trafikdræbte dyr som lokkemad.

- Jeg mener, det er dybt godnat, når man nu forbyder at anvende både ost og trafikdræbte dyr som lokkemiddel til at bekæmpe de invasive mårhunde. Derfor har jeg nu valgt at tage kontakt til ministeren for at få ham til at sætte dette her på plads. Jeg må jo gå ud fra, at også ministeren anerkender, at vi har en fælles opgave med at bekæmpe disse mårhunde, som er altødelæggende, uønsket og altædende og især er hård ved fuglevildtet og mindre pattedyr, siger Anni Matthiesen.

Hun går nu til Fødevareminister Mogens Jensen (S).