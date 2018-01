Oskar og Søren: Rene toiletter er elevernes ansvar

Elevrådet på Nordenskov Skole forstår ikke al den snak om beskidte skoletoiletter. I Nordenskov lærer de at rydde op - og guleroden er kåringen "Det Gyldne Fejeblad".

- Vi kårer "Det Gyldne Fejeblad" hver måned. Vi har en smiley-ordning, hvor rengøringsdamen giver en, to eller tre smileys hver dag, og den klasse, der har fået flest, vinder, siger drengene.

De vil gerne vise deres skole frem og fortælle om, hvordan de tager ansvar for at holde tingene rene og pæne.

Elevrådet på Nordenskov Skole har taget kontakt til JydskeVestkysten på baggrund af medieomtale af beskidte skoletoiletter.I december skrev JydskeVestkysten om en undersøgelse med deltagelse af 4000 børn på 53 skoler i Region Syddanmark. Den viste, at hvert fjerde barn aldrig gik på toilet i løbet af en hel skoledag, fordi toiletterne var for klamme. Undersøgelsen dokumenterede samtidig en sammenhæng mellem ufrivillig vandladning og dårlige skoletoiletter. Elevrådsformand og næstformand, Oskar Storm Bech Pedersen og Søren Jeppe Jepsen, har også skrevet til undervisningsministeren, til borgmesteren i Varde Kommune, og til organisationerne "Skole og Forældre" og "Danske Skoleelever" for at fortælle om deres skole, hvor eleverne lærer medansvar, også for hvordan toiletterne ser ud.

Det Gyldne Fejeblad

Hvad tænker I om andre skoler, hvor toiletterne er så ulækre, at børnene holder sig?

- Hvis børnene brokker sig, så synes jeg, de skal tænke over, hvem der egentlig skal sørge for at gøre toiletter rent efter dem. Er det lærerne? spørger Søren.

- Nej, det er én selv, svarer Oskar og fortsætter:

- Men det har nok også noget at gøre med, hvor mange børn, der er, og hvor mange toiletter.

Hvordan ville I selv have det med at komme til et beskidt toilet?

- Helt forfærdeligt, siger Oskar.

- Hvis de altid var beskidte, så ville det blive en vane, og ingen ville gide sige det til dem, der måske har glemt at trække ud. Her på skolen, hvis det sker en sjælden gang, gør vi da bare lige selv toilettet rent, når vi kommer ind, siger Søren.

- Men det sker ikke så tit, siger Oskar.