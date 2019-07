Varde: Hver onsdag eftermiddag kl. 16.30 i august - første gang onsdag den 7. august - kan man i Sct. Jacobi Kirke høre kirkens to fine orgler i en minikoncert på ca. en halv times tid, når Sct. Jacobi kirkes organist Christian Blom Hansen og organistassistent Johan Møller sætter sig til tangenterne. Efter koncerterne vil der være mulighed for at komme op til orglerne og se dem på nært hold.

Ved koncerterne kan høres orgelmusik af bl.a. Bach, Buxtehude, Mendelssohn og J.P.E. Hartmann. Der er gratis adgang til koncerterne.