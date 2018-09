Varde: I weekenden sikrede Varde Golfklubs bedste herrespillere oprykning til 2. division ved på Storådalens golfbane i Holstebro at slå Gyttegård.

- Vores målsætning har været at vinde puljen og dermed sikre os muligheden for en hurtig tilbagevenden til 2. division, fortæller holdleder Jan Christensen i en pressemeddelelse fra klubben.

- Da først denne målsætning var opfyldt, viste det sig, at der måske var et par spillere, der ikke helt havde taget højde for det fine resultat i deres planlægning. Michael Grøn skulle være far, og hans kæreste havde termin lige omkring datoen for oprykningsspillet, men heldigvis fødte Michaels kæreste en dejlig datter i god tid inden matchen, så han spillede med og var fuldt koncentreret.

Mere problematisk var det med Jacob Kjær, der går i 3.g. på Vestjysk Gymnasium i Tarm og skulle med sin klasse på studietur til Spanien.

Der blev samlet ind til en flybillet til Jacob, der efter matchen kunne følge sine klassekammerater.