Oprørt naturvejleder: Fandt 16 døde fugle i ulovligt fiskenet

En sandløber har ingen chance for at se det lave fiskenet, når den søger føde i havbunden i lav flyvehøjde. Foto: Bent Jakobsen

Oprørt naturvejleder fandt torsdag morgen 16 sandløbere druknet i en fiskers ulovlige net ud for Blåvandshuk Fyr. Fiskeriet er meldt til politiet.

Blåvand: Bent Jakobsen, inkarneret naturvejleder og ankermand på Blåvandshuk Fuglestation igennem 45 år, havde torsdag morgen en rystende oplevelse, da han fandt et ulovligt fiskenet med 16 døde fugle. - Jeg fik det rigtig, rigtig skidt. Det er fugle, der er på vej op til nord-Grønland og det nordøstlige Canada for at yngle, og som nu går her for at fordoble deres vægt inden rejsen, siger Bent Jakobsen. Sandløberen finder sin føde i havbunden og fouragerer, når højvandet trækker sig tilbage. Onsdag morgen havnede fuglene i deres jagt på mad i stedet i en fiskers ulovlige net.

Sandløberen Sandløberen er en stærestor vadefugl, hvoraf der raster og fouragerer omkring 300 ved Blåvandshuk.

Fuglene tanker op til trækket på vaden.

Inden turen nordpå skal de fordoble deres vægt.

Trist syn lige ud for Blåvandshuk Fyr. Foto: Bent Jakobsen

Dybt chokeret - Med min kikkert kunne jeg se, at der sad noget i nettet, og da det lignede en fugl, ville jeg lige tjekke det. Da jeg kom hen til nettet, kunne jeg tælle ikke mindre end 16 døde sandløbere, som sad i nettet. Jeg var dybt chokeret, siger Bent Jakobsen og fortsætter: - Der var ikke noget mærke på nettet, så det var altså ulovligt fiskeri. Så jeg kontaktede Fiskerikontrollen og vores lokalbetjent. I den tid, hvor jeg var der, kom der ingen for tjekke nettet, og senere blev nettet inddraget sammen af vores lokale betjent. I nettet sad også fire store fladfisk og en hornfisk. Nedgarnsnet bruges af fiskere til at fange fisk når højvandet trækker sig tilbage. Nord for Blåvandshuk skal nedgarnsnet placeres mindst 100 meter fra kyst, syd for Blåvandshuk er der dispensation, men aldrig i sine 45 år har Bent Jakobsen set net ved selve Blåvandshuk, på områdets mest fuglerige sted. - Normalt bruges nedgarnsnet længere sydpå ved kysten, og der har jeg i årenes løb kun se en enkelt fugl i et net meget sjældent, siger Bent Jakobsen.

Døde sandløbere på rad. Foto: Bent Jakobsen

Holder øje Hvad gør du nu? - Jeg holder øje. Kommer der net op igen, ringer jeg til landbetjenten. Jeg må ikke fjerne det, det vil være selvtægt, men politiet må fjerne net, der ikke er mærket, og derfor er ulovlige, siger naturvejlederen. De 16 sandløbere, der enten døde af udmattelse i kampen for at gøre sig fri af nettene, eller druknede, ville ellers i slutningen af maj være lettet mod nord, for at sikre fremtidige generationer.

Nogle fugle ser ud til at være druknet, andre er døde af udmattelsen ved at forsøge at kæmpe sig fri af nettet. Foto: Bent Jakobsen

Deres rejse mod ynglestederne i Grønland og Canada endte brat. Foto: Bent Jakobsen

Det syn mødte torsdag morgen naturvejleder Bent Jakobsen ud for Blåvandshuk. Foto: Bent Jakobsen