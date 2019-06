Opgravningsøl: Maria får mere motion, når hun serverer for kunderne

Der er nemlig gravet op, så der kun er plads til én række stole og borde uden for restaurationen. Resten af udeserveringen er rykket ud midt på Torvet, men den ansatte Maria Mose Vogelius, 22 år, tager det med godt humør, at hun nu får mere motion på arbejde, når hun skal ud med varerne.

Varde: Torvet i Varde er lige i øjeblikket gravet op, og det har konsekvenser for en af sommerens store attraktioner, udeserveringen. Pubben Big Ben har løst problemet ved at lade de ansatte løbe lidt længere.

Ønske: Sløjf brostenene

Publikum fandt allerede tirsdag ud midt på Torvet på den solrige dag. Så udeserveringen er reddet - opgravning eller ej.

- Men man skal være hurtig, hvis man skal have en plads her, siger Thomas Lauridsen om de borde ved facaden, som alle var optaget.

Her sad Kim Øllgaard, 70 år, og nød en opgravningsøl.

- Der er jo ikke så meget at sige til, at Torvet skal graves op. Blot ville jeg ønske, at man sløjfede brosten overalt bagefter, siger Kim Øllgaard, som synes, at de er lidt trælse for gangbesværede. Det er han ikke selv.

Der er imidlertid ikke lagt op til, at brostenene erstattes af anden overflade efter opgravningen. Hensigten med opgravningen er blandt andet at etablere kloakseparering.