Opgravningerne i Varde midtby er forsinket fra start

Varde: Arbejdet med opgravning af Varde midtby er blevet forsinket fra start. På forhånd var man klar over, at torveområdet er et stort knudepunkt for kloaker, brønde og et hav af ledninger. Det fremgik også af tegningerne, men da der først blev åbnet op, blotlagde den 25 tons tunge gravko et spindelvæv af rør og ledninger. Flere steder kunne maskinerne slet ikke komme til, så arbejdssjakket fra Svend B. Thomsen måtte grave ved håndkraft.

- Tidsplaner laver vi altid med et vist forbehold, men vi har lovet Varde Handel og byens forretninger, at vi gør alt, hvad vi kan for at være færdige med arbejdet til Black Friday udsalget den 29. november, og denne lille forsinkelse på 14 dage skal vi nok få indhentet, siger Marlene Plet fra Varde Kommune. Sammen med Flemming van Ralen er hun tovholder på opgravningerne i Varde midtby.